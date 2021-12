Mani nei capelli per De Laurentiis: comunicato ufficiale per il Napoli

Respinto il ricorso per la squalifica di due giornate inflitta a Luciano Spalletti, allenatore della SSC Napoli. Torna in panchina col Milan.

Niente da fare per Luciano Spalletti e la SSC Napoli. Il tecnico del club azzurro tornerà in panchina solo contro il Milan di Stefano Pioli in programma il prossimo 19 dicembre 2021 allo stadio San Siro di Milano. Il motivo? Il cartellino rosso rimediato nei minuti finali della sfida di Serie A contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Napoli, squalifica Spalletti: respinto il ricorso

La Corte d’appello Nazionale ha respinto il ricorso presentato da Luciano Spalletti e dalla SSC Napoli per ridurre ad una sola le giornate di squalifica inflitte al tecnico del club partenopeo.

Dopo aver scontato la prima giornata di squalifica contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, Spalletti non potrà sedersi in panchina nemmeno contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Deve scontare ancora una giornata per poter tornare a dirigere i suoi da bordo campo. In panchina, ancora una volta, toccherà al vice allenatore Marco Domenichini guidare le avanzate dei calciatori partenopei.