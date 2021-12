“Il braccio di ferro…”: Donnarumma contro Navas, aggiornamento dalla Francia

Donnarumma, il braccio di ferro con Keylor Navas potrebbe arrivare ad una svolta. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dalla Francia.

Che la situazione di Donnarumma sia diventata oggetto di discussione in Francia come in Italia, è un dato ormai conclamato. Il portiere della nazionale italiana, arrivato a Parigi in estate, non ha trovato fin da subito quella continuità necessaria a dar valore anche al suo rendimento sul campo. Il tutto a causa di una presenza scomoda per l’ex portiere del Milan, che ha ovviamente scombussolato la sua esperienza francese.

Keylor Navas, di fatto, è stato uno dei migliori nella scorsa stagione del Paris Saint Germain, e dunque non era affatto facile per Mauricio Pochettino mettere da parte l’attaccante costaricano per dare spazio a Donnarumma. E cosi l’estremo difensore campione d’Europa è rimasto dietro le quinte, sfruttando le sue occasioni partita dopo partita, seppur non a distanza ravvicinata l’una dall’altra.

Donnarumma-Navas, in Francia sono sicuri: sta per cambiare tutto

Insomma, sono passati ormai diversi mesi dall’arrivo di Donnarumma a Parigi e le cose si sono evolute nel corso delle settimane. Gigio ha giocato, convinto e dimostrato di poter ampiamente meritare quel posto da titolare che, al momento, gli è negato dalla presenza di Navas.

Eppure, mentre l’italiano continua a maturare convinzione e sicurezza nei propri mezzi, testimoniate proprio dalle prestazioni sul campo, per Keylor la situazione sembra diversa. Rendimento sotto tono, qualche uscita non propriamente brillante ed una sorta di ‘involuzione’ che potrebbe preannunciare un grande cambiamento.

Come riportato anche da ‘Le10Sport’, infatti, gli equilibri in casa Paris Saint Germain potrebbero cambiare proprio in virtù di questo. Non è impossibile – si legge – auspicare che proprio le buone prestazione di Donnarumma potrebbero portare ad una svolta.