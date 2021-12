“Era in partenza…”: Juve, Allegri stravolge tutto e prepara il rinnovo

Dalla possibile cessione al rinnovo: Allegri spinge per la conferma di uno dei giocatori che sarà al centro del futuro della Juventus.

Mentre si avvicina al giro di boa stagionale, la Juventus cerca di capire quale sarà il futuro a breve e anche a medio-lungo termine. I primi mesi dell’Allegri-bis non sono stati semplici, ma nonostante i tanti alti e bassi il club bianconero resta in corsa per un posto tra le prime quattro in campionato e ha chiuso in testa un girone non facile di Champions League.

Proprio questo traguardo ha restituito fiducia all’ambiente in un momento certo non semplice. La Juventus di oggi, inevitabilmente infastidita anche dall’inchiesta sulle plusvalenze gonfiate avviata dalla Covisoc, deve farsi forza contando su una rosa di indubbia qualità ma assemblata non perfettamente. E dove non mancano gli esuberi.

Tra questi sembrava dovesse essere compreso anche Federico Bernardeschi. Con il contratto in scadenza la prossima estate e uno storico in bianconero non esaltante, fatto di tante promesse non mantenute, sembrava che a fine stagione il divorzio fosse inevitabile. Ma qualcosa è cambiato, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Juve-Bernardeschi, contatto sul rinnovo?

Dopo lo splendido assist per il gol di Kean che ha permesso alla Vecchia Signora di stendere il Malmoe in Champions, ciliegina sulla torta di una serie di prestazioni che nell’ultimo mese sono state via via sempre più convincenti, Bernardeschi e la Juventus sembrano essersi riavvicinati. E si torna a parlare di rinnovo, magari – come sottolinea il quotidiano – a vita.

L’intenzione del club sembrava chiara. Con l’intento di diminuire il mostruoso monte-ingaggi che si è creato negli ultimi anni la Juventus si era mossa offrendo un rinnovo al ribasso al giocatore, che al momento guadagna 4 milioni di euro netti a stagione. Un taglio pari a circa il 30% che l’esterno offensivo non sembrava intenzionato ad accettare e che aveva reso concreta la possibilità di una cessione già nel mercato di gennaio.

Adesso la situazione potrebbe essere diversa. Allegri spinge con la società affinché il rinnovo diventi realtà, e la Juventus valuta la possibilità di venire incontro al giocatore. Che non nasconde la sua voglia di bianconero e potrebbe fare a sua volta qualche passo in direzione di un nuovo accordo. I vertici bianconeri ne discutono con l’agente di Bernardeschi, Federico Pastorello, e l’inattesa fumata bianca potrebbe essere dietro l’angolo. Per ripartire insieme.