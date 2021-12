“Errori marchiani, buco nell’acqua”: Atalanta, Gasperini distrutto a Bergamo

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini nel mirino della critica dopo la sconfitta con il Villareal che è costata l’eliminazione in Champions League.

Brucia ancora molto a Bergamo l’eliminazione dell’Atalanta in Champions League. Il girone sembrava alla portata della Dea la quale, invece, nel momento decisivo si è persa commettendo una serie di errori in difesa e in fase di costruzione del gioco che, di fatto, hanno compromesso il cammino verso la qualificazione agli ottavi di finale. A pesare, secondo Andrea Losapio di ‘tuttomercatoweb.com’, sono state pure molte delle scelte compiute da Gian Piero Gasperini.

Atalanta, Gasperini criticato a Bergamo

“Ha commesso errori marchiani in ogni partita, vincendo probabilmente l’unica che era talmente sbilanciata da non poter perdere”. Giovedì i nerazzurri sono scesi in campo tesi, incassando nel primo tempo tre reti dal Villareal che poi hanno reso vano l’arrembaggio finale. “Anche l’allenatore che ha cambiato la storia atalantina può fare un buco nell’acqua”. A non convincere, in particolare, è stata la decisione di lasciare inizialmente in panchina contro gli spagnoli due elementi apparsi in grande forma nelle ultime settimane: Mario Pasalic e Ruslan Malinovskyi (autore del primo gol nerazzurro).

“Gasperini può rifarsi con Europa League, Scudetto e Coppa Italia. Mai come quest’anno l’Atalanta sembra matura per qualcosa di importante”. Un pensiero suffragato dal presidente Antonio Percassi che a gennaio, con tutta probabilità, regalerà al proprio allenatore Jeremie Boga (valutato circa 20 milioni dal Sassuolo). Un rinforzo importante, per rilanciare le ambizioni di gloria del club e mettersi alle spalle la cocente delusione vissuta in Champions.