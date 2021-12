“Sconfitta a tavolino, addio Europa”: batosta cocente per Conte

La gara di Conference League tra Tottenham e Rennes non sarà recuperata: Conte verso il 3-0 a tavolino che lo eliminerebbe dalla competizione

Antonio Conte rischia grosso. Il Tottenham potrebbe abbandonare la Conference League. L’Uefa, infatti, attraverso un comunicato ha fatto sapere che la sfida tra la squadra inglese e il Rennes non sarà recuperata. Anzi, sarà aperta un’indagine. Il rinvio del match era stato disposto a causa dei casi di Covid emersi negli ‘Spurs’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Uefa, il Tottenham rischia di perdere a tavolino: Conte nei guai in Conference League per il match non disputato

La sfida tra le due squadre si sarebbe dovuta giocare a Londra giovedì scorso ma la partita non si è svolta a causa del focolaio interno al Tottenham. L’Uefa ha fatto sapere che malgrado gli sforzi non è stato possibile trovare una soluzione pertanto la gara non sarà recuperata. La questione sarà deferita all’Organo di controllo, etico e disciplinare dell’organismo associativo europeo.

Per il Tottenham si configura la possibilità di una sconfitta a tavolino come indicato dal regolamento. In questo caso, gli inglesi sarebbero eliminati dalla competizione poiché alle spalle del Rennes e del Vitesse rispettivamente a 11 e 10 punti.

Questo perché il regolamento si esprime in maniera piuttosto chiara su casi del genere. Il club che non può giocare la partita – come ricorda ‘Calcio e Finanza’ – sarà ritenuto responsabile con l’organo di Controllo, etico e disciplinare dell’Uefa che segnalerà la sconfitta per 3-0 per la squadra che non è riuscita a scendere in campo. L’organo dell’Uefa può adottare anche ulteriori misure disciplinare se ritenuti giustificate.

LEGGI ANCHE >>> “Se non succede nulla…”: Mondiali, il messaggio di Joao Pedro a Mancini

La squadra di Conte è a 7 punti nel girone G e soltanto una vittoria gli avrebbe consentito di raggiungere gli olandesi con cui hanno perso 1-0 in Olanda e vinto 3-2 in Inghilterra. Se la sconfitta degli inglesi dovesse essere confermata, la Roma avrà un ostacolo in meno lungo il cammino.