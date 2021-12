Fiorentina-Salernitana, allarme Vlahovic: la decisione del bomber ripaga

Acciaccato alla fine del 1° tempo nella gara con la Salernitana, Dusan Vlahovic è rimasto in campo: una scelta che è stata ripagata.

22 anni da compiere il prossimo 28 gennaio, reduce dai 21 gol in 40 presenze nella scorsa stagione che gli hanno permesso di entrare d’autorità nel mirino delle big, Dusan Vlahovic è sceso in campo nel 17° turno di Serie A con l’obiettivo di lasciare il segno. La Salernitana ultima in classifica era del resto l’avversaria ideale per continuare a inseguire il record di Cristiano Ronaldo, 33 gol in un anno solare.

A quota 30, Vlahovic ha rischiato però di lasciare il campo alla fine del 1° tempo con la Fiorentina in vantaggio 1-0 grazie al gol di Bonaventura. Dopo aver terminato zoppicando la prima frazione di gioco c’era la sensazione che Vincenzo Italiano avrebbe provveduto alla sostituzione nell’intervallo.

Vlahovic in gol nonostante l’acciacco: CR7 è sempre più vicino

Così non è stato, e nella Fiorentina che è rientrata in campo nella ripresa Vlahovic era regolarmente al proprio posto al centro dell’attacco. Il centravanti serbo ha deciso di stringere i denti, una scelta che è stata poi ripagata dal gol del 2-0.

Innestato da Duncan, Vlahovic ha bruciato sullo scatto Gyomber e poi ha sorpreso Belec con un sinistro che si è infilato in fondo alla rete regalandogli il gol numero 31 nel 2021, il 14° in questa prima parte di campionato e il 6° nelle ultime 5 uscite.

Al centro delle speculazioni di mercato, tra un rinnovo contrattuale che non sembra voler arrivare con la Fiorentina, la contestazione dei tifosi e l’interesse della Juventus, Vlahovic continua a rispondere sul campo con quello che sa fare meglio. I gol.