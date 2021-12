“Se non succede nulla…”: Mondiali, il messaggio di Joao Pedro a Mancini

Joao Pedro ha parlato della possibile convocazione in Nazionale, confermando di sperare nella chiamata del Ct Mancini.

Nelle prossime gare contro l’Inter (domenica), Udinese (18) e Juventus (21) proverà ancora una volta a caricarsi il Cagliari sulle spalle, al fine di tirarlo fuori dai quartieri bassi della classifica. Poi, tra Natale e capodanno, Joao Pedro spera di ricevere il regalo più desiderato: la chiamata del Ct della Nazionale Roberto Mancini in vista degli stage azzurri in programma a gennaio. A parlarle è stato lui stesso, in occasione di un’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Italia, Joao Pedro spera nella convocazione

“La Nazionale? È stato un colpo. Non me l’aspettavo. È come fosse nato qualcosa dentro. Tutti voi sapete quanto è forte il mio legame con l’Italia. Quel poco che sono diventato lo devo a questo Paese. Ho trovato Ale e sono nati i miei figli. L’Italia vale il Brasile. Sono già contento che si sia pensato a me. Anche se non dovesse succedere nulla”. Joao Pedro fin qui ha realizzato 9 gol in 16 presenze in campionato, condite pure da 3 assist.

L’iter che gli consentirà di essere convocato nel frattempo, è stato avviato. Ora sta a lui restare sotto i riflettori e meritarsi la telefonata di Mancini il quale, in questi giorni, sta valutando pure altri due giocatori: Luiz Felipe e Roger Ibanez. Occhio, inoltre, al possibile ritorno di Mario Balotelli che di recente si è candidato sulla scorta delle 6 reti e 4 assist firmati in Turchia. Si preannunciano giorni intensi per Mancini: i play-off di marzo si avvicinano e la Nazionale sembra aver bisogno di forze fresche per centrare la qualificazione ai Mondiali.