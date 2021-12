Mondiali, lo stadio di Italia-Macedonia non lo indovinerete mai

Non è ancora stato ufficializzato lo stadio che dovrà ospitare Italia-Macedonia, spunta una candidatura a sorpresa: scopriamo il motivo

Si conosce il nome della rivale, la Macedonia di Pandev, ma non ancora lo stadio dove l’Italia di Roberto Mancini il prossimo 24 marzo giocherà la semifinale play-off per avvicinarsi ai prossimi Mondiali in Qatar. L’ultima idea è sorprendente. Come riportato dall’edizione online del quotidiano ‘Repubblica’, la partita si potrebbe giocare non all’Olimpico o a San Siro, ma al Renzo Barbera di Palermo.

Lo stadio siciliano è in lizza con altri due impianti come il Dall’Ara di Bologna e, ovviamente, l’Olimpico, lo stadio della Capitale. In queste ore è in corso un vertice per conoscere l’esito del verdetto, la decisione presto sarà definitiva.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia, novità per la sfida con la Macedonia

L’Italia di Mancini dovrà affrontare in semifinale la Macedonia e poi in caso di passaggio del turno ci sarà quasi certamente la sfida contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo che sarà impegnato in gara secca contro la Turchia. Molti si domandano: come mai è stata esclusa l’ipotesi Stadium di Torino? La motivazione, si legge, è dettata dall’inchiesta sulle plusvalenze che ha bloccato la possibilità di giocare la partita sul campo della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Mani nei capelli per Inzaghi: comunicato ufficiale dell’Inter

E ancora: perché il Barbera e non gli altri due? Perché a Bologna le condizioni climatiche potrebbero danneggiare il Dall’Ara e perché all’Olimpico a marzo ci sarà il 6 Nazioni di Rugby oltre alle tante gare già in programma per Roma e Lazio. Dunque, in attesa dell’ufficialità, Italia al Barbera. A sorpresa.