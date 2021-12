“Se faccio bordello…”: l’ultima sfuriata di Juric in conferenza

Ivan Juric ha presentato il match di domani contro il Bologna. Il tecnico granata si è lamentato molto del mercato fatto da Cairo.

Il Torino non sta entusiasmando in questa prima parte di stagione, ma comunque ha un margine in classifica di nove punti sul terzultimo posto, occupato in coabitazione dal Cagliari e dal Genoa. I granata domani, 12.30, sfideranno in casa il Bologna dell’ex Mihajlovic.

La squadra piemontese avrà di fronte una delle sorprese del campionato, ma farà di tutto per cercare di vincere e di fare un bel passo in avanti in classifica. Ivan Juric ha presentato il match di domani in conferenza stampa: “Dobbiamo cercare di ottenere i tre punti, ma sarà veramente dura“.

Torino, Juric: “Mercato? Non cambia nulla se faccio bordello”

Il tecnico granata ha poi continuato: “Cairo ha parlato bene di me? Non siamo interventi per niente sul mercato, anche dopo che ho parlato quest’estate. L’obiettivo era radicalmente diverso. Conta la squadra, che a volte sembra che si accontenti di competere. Pjaca? Era gratis. Il mio obiettivo era diverso, ma non è che se faccio bordello cambia qualcosa. Non c’è stata neanche l’intenzione di costruire la squadra con la mia idea”.

Juric ha poi concluso il suo intervento: “A volte mi devo arrangiare. Questo è il mio team, nel mercato di gennaio non succederà nulla. Il calciomercato si deve fare a luglio ed agosto. Devo migliorare i calciatori che ho. Dobbiamo essere più cattivi per cercare di portare il risultato a casa”.