“I tifosi li hanno fischiati”: caos in Serie A, che batosta per il club

Dopo la sconfitta nel derby contro la Sampdoria, i calciatori del Genoa sono stati fischiati dai loro tifosi sotto la Curva Nord.

Con il derby Di Genova di questa sera è già iniziata la diciasettesima giornata del campionato. Il match è terminato con la vittoria della Sampdoria per 1-3 con la doppietta di Gabbiadini e il gol siglato da Caputo. I doriani hanno meritato il successo, visto che hanno sofferto solo nella mezz’ora finale.

Nonostante la classifica deficitaria e la situazione societaria, la Sampdoria ha giocato con un gran piglio. La squadra di D’Aversa si è portata a 18 punti, mentre la crisi genoana sembra non avere fine. L’arrivo di Shevchenko non ha dato gli effetti sperati, visto che ha totalizzato un punto in cinque partite.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

I calciatori del Genoa sono stati fischiati dai loro tifosi

Al termine della gara se c’era una grande gioia tra i giocatori della Sampdoria, tra quelli rossoblù serpeggiava una grande amarezza. Dopo il fischio finale, la squadra del Genoa, capeggiata da Destro, è andata sotto la Curva Nord per ascoltare i fischi dei propri sostenitori.

LEGGI ANCHE >>> Roma, l’attaccante ‘epurato’fa le valigie: seconda chance in Serie A

Il Genoa prima della sosta natalizia dovrà affrontare la Lazio in trasferta e l’Atalanta in casa. Certamente non sono saranno due gare facili per i rossoblù, che dovranno fare di tutto per cercare di strappare qualche punto per vivere in maniera più serena le vacanze di Natale.