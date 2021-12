“È pronto ad andarsene…”: Juventus, l’annuncio gela Allegri

Imminente la separazione tra la Juventus ed Arthur: il centrocampista, scontento per il poco spazio ricevuto, andrà via a gennaio.

Ai titoli di coda l’esperienza alla Juventus di Arthur. Il centrocampista, finora, è stato utilizzato con il contagocce dal tecnico Massimiliano Allegri: appena 8 presenze complessive, per un totale di 256 minuti trascorsi in campo. Rimasto in panchina nelle ultime 5 partite di campionato, l’allenatore gli ha dato una nuova chance contro il Malmo in Champions League senza tuttavia ottenere risposte confortanti dal brasiliano, autore di una prestazione mediocre e senza particolari spunti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Arthur pronto ad andare via già a gennaio

Ecco perché il club, alla luce anche del ritardo con cui si è presentato agli allenamenti di ieri (con conseguente esclusione dalla lista dei convocati), ha deciso di venderlo già nella prossima sessione di mercato. Uno scenario confermato dall’agente del calciatore Federico Pastorello ai microfoni di ‘Tuttosport’. “Arthur fu scelto per Sarri e diciamo che ha caratteristiche, anche fisiche, che non vanno a genio con il calcio di Allegri. A Torino sono contenti di Arthur e di come è ripartito dopo l’intervento chirurgico, ma tenere in panchina un giocatore di questo livello è un peccato”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, occhio: Allegri pronto a stravolgere tutto in attacco

L’ex Barcellona non è felice del poco spazio ricevuto e teme di perdere il posto in Nazionale. “E poi c’è il Mondiale: Tite, il ct del Brasile, ha detto ad Arthur che il posto glielo tiene, ma a patto che giochi. Per gennaio – ha detto Pastorello – non escludiamo nulla: Spagna, ma anche Italia o Inghilterra”. Nei giorni scorsi sono state numerose le squadre che si sono fatte avanti, raccogliendo informazioni su di lui. La Juventus, dal canto suo, è pronta a trattare la cessione in prestito (durata 18 mesi) con diritto di riscatto che poi può diventare obbligo in caso di raggiungimento di determinate condizioni. Resta un rebus il futuro di Arthur: l’unica certezza è che a breve lascerà Torino.