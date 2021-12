“Allenerà la Juventus”: il nome a sorpresa che non indovinereste mai

Tacopina, presidente della Spal, ha previsto che Clotet, tecnico degli estensi, allenerà la Juventus nei prossimi cinque anni.

La Juventus oggi pomeriggio, ore 18.00, giocherà in trasferta contro il Venezia. I bianconeri sono obbligati a vincere, visto che non possono permettersi di perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League; che dista sette punti. Tutti si aspettavano molto di più dall’arrivo di Allegri.

Il tecnico, al momento, non è riuscito ancora a trovare una quadra definitiva al team juventino. In questi anni ci sono stati molti cambiamenti sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ e secondo un presidente a breve ci potrebbe essere un altro allenatore a guidare la squadra piemontese. Tacopina, presidente della Spal, ha affermato questo nei giorni scorsi: “Pep Clotet allenerà la Juventus entro 5 anni“.

Spal, Clotet sulle dichiarazioni di Tacopina: “Penso al presente”

Pep Clotet si è soffermato sulle dichiarazioni del suo presidente ai microfoni di ‘TMW’: “Per un tecnico è impossibile pensare al futuro. Io mi concentro sul presente, perché ci metto tutta l’energia che ho in corpo. Sono molto soddisfatto del progetto della Spal, dove ho la possibilità di allestire un team nuovo, facendo crescere i giovani e ponendo le basi perché questo club possa avere delle ambizioni ancora più grandi nel futuro”.

L’ex tecnico del Brescia ha poi concluso il suo intervento: “Il mio obiettivo? E’ quello di proseguire questo percorso con le nostre armi, raggiungendo una salvezza tranquilla e lavorando in piena sinergia per portare sempre più in alto la Spal“. I biancazzurri sono quattordicesimi nel campionato di Serie B.