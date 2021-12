Napoli, i tre recuperi che fanno felice Spalletti: “Saranno convocati”

Alla vigilia della sfida all’Empoli, in cui il suo Napoli deve ripartire dopo il KO con l’Atalanta, Spalletti festeggia tre ritorni.

Stordito dalla sconfitta casalinga incassata in piena emergenza contro l’Atalanta, beffato in Europa League dallo Spartak Mosca che ha reso inutile il successo sul Leicester, il Napoli si prepara a ripartire. Per i campani appuntamento domani alle 18 sul terreno amico del Diego Armando Maradona, ospite l’Empoli, avversario che non deve essere sottovalutato.

In vista di una gara che il Napoli non può sbagliare il tecnico Luciano Spalletti sorride anche se non potrà sedere in panchina. Il ricorso contro la squalifica di due giornate per il tecnico dei campani è stato respinto, una decisione che non può che essere accettata anche se a malincuore: “Sono deluso, perché si dice che ci devono essere dialogo e collaborazione ma nonostante abbia ammesso la mia colpa questo episodio fa capire che è difficile avere un confronto.”

Come dicevamo, Spalletti comunque riesce a sorridere. Perché l’emergenza infortuni che ha frenato il suo Napoli sta rientrando, e già contro l’Empoli saranno convocati tre giocatori che ultimamente erano stati costretti a dare forfait: Anguissa, Insigne e Lozano.

Napoli, contro l’Empoli tornano Anguissa, Insigne e Lozano

“L’Empoli non deve essere sottovalutato, ha una squadra forte e una buona classifica e verrà qui con spensieratezza. Per vincere dovremo offrire un’ottima prestazione. Tra i convocati ci saranno anche Anguissa, Insigne e Lozano, poi bisogna comunque vedere se troveranno spazio.”

Almeno dall’inizio il Napoli dovrebbe schierare contro l’Empoli Demme in mediana e Ounas nel tridente offensivo insieme a Mertens e Politano. I tre rientranti potrebbero trovare spazio a gara in corso dunque, ma senza dubbio saranno utili nella successiva sfida di campionato contro il Milan. Una gara che potrebbe dire molto sul futuro di entrambe le squadre.