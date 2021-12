Pastorello ha raccontato di quando Lukaku è stato vicinissimo alla Juve prima di finire all’Inter aprendo a un ritorno del belga in Italia

L’avventura di Romelu Lukaku al Chelsea è cominciata al di sotto delle aspettative. L’attaccante belga in estate ha lasciato l’Inter per tornare in Inghilterra in cambio di 115 milioni di euro. Dopo un avvio incoraggiante però qualcosa è cambiato. La sfida con lo Zenit nell’ultimo turno di Champions League ha confermato qualche difficoltà per ‘Big Rom’, finora autore di cinque reti in 15 partite con la maglia del Chelsea. Federico Pastorello ha parlato a ‘Tuttosport’ apre a un ritorno in Italia del calciatore. Non ora però…

Inter, Pastorello su Lukaku: “Ama l’Italia, un giorno tornerà in Serie A ma per il momento resta al Chelsea”

L’agente del calciatore Federico Pastorello ha parlato a ‘TuttoSport’ confermando che prima del suo passaggio all’Inter, nel 2019, fu effettivamente vicino alla Juventus in uno scambio che avrebbe coinvolto pure “Dybala e Mandzukic ma l’affare poi sfumò perché l’argentino e il Manchester United non erano troppo convinti”.

Pastorello ha poi parlato della possibilità di un ritorno in Italia del suo assistito: “Adesso per lui è tempo di restare al Chelsea ma un giorno tornerà perché ama la nazione”. Infine su Marina Granovskaia: “Merita il meglio. È una persona molto seria, non bluffa mai”.

La prima parentesi di Lukaku al Chelsea non era stata molto fortunata. L’attaccante arrivò ai ‘Blues’ nel 2011 dall’Anderlecht. Andò in prestito prima al West Bromwich e poi all’Everton, dove si trasferì definitivamente nel 2014 dopo aver giocato 24 partite con il Chelsea.