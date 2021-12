“Come la Ferrari…”: De Laurentiis annuncia il nuovo logo del Napoli

Il presidente De Laurentiis ha preannunciato l’arrivo del nuovo logo del Napoli: tornerà il cavallo. In fase di produzione una serie tv.

Nuovo simbolo ed una serie tv interamente dedicata alla sua storia. Sono diversi i progetti in cantiere che riguardano il Napoli: ad annunciarli è stato il presidente Aurelio De Laurentiis, nel corso della presentazione del libro “I grandi calciatori” scritto da Valter De Maggio. In primis, ad esempio, si proverà a cambiare lo stemma del club: una mossa ritenuta necessaria per far crescere ulteriormente la società.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, De Laurentiis presenta il nuovo logo

“Un bambino che legge questo volume, legge semplicemente la storia del Napoli. Ma se qualcuno si intrattiene con lui, gli fa capire come Ascarelli nel 1926 aveva fuso in un’unica società diverse società calcistiche. All’inizio fu divertente cominciare con un cavallo che con grande senso di umiltà e ironia dopo il primo anno disastroso si trasformò in un ciuccio”. Un animale non troppo gradito a De Laurentiis. “Io l’ho detto molte volte ai miei: recuperiamo il cavallo che è il simbolo pure della Ferrari e della Porsche. Se vogliamo volare alto dobbiamo inserire un cavallo rampante sulla nuova maglia del Napoli, come simbolo, insieme alla famosa N cerchiata”.

LEGGI ANCHE >>> Mani nei capelli per De Laurentiis: comunicato ufficiale per il Napoli

In queste settimane, inoltre, è entrato in fase di produzione un documentario sportivo dedicato alle gesta della squadra. “Abbiamo scritto e stiamo registrando – ha rivelato il presidente azzurro – 30 episodi, prodotti da una piattaforma internazionale, e riguarderanno la storia del Napoli, a partire da Giorgio Ascarelli nel 1926 fino ai tempi nostri. Vedranno la luce nel giro di un paio d’anni”. Una battuta, infine, su Luciano Spalletti: “È è il miglior allenatore che ho avuto nella mia carriera da presidente”.