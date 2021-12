“Alla lunga sono cose che paghi”: Milan, Pioli punzecchia i suoi

Brusco stop del Milan ad Udine. I rossoneri pareggiano ed al termine del match Pioli ha provato a spiegare le cause di questa dura giornata.

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo uno dei momenti più complicati di questo inizio di stagione. I rossoneri sono uscite dalle competizioni europee in settimana ed oggi non sono andati oltre l’1 a 1 contro l’Udinese. Ibrahimovic ha salvato la squadra milanese con una rete nei minuti di recupero del match.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato di questo momento difficile ed ha chiarito uno dei principali problemi della squadra: “Abbiamo regalato il gol e la gara è diventata ancora più dura contro una formazione fisica. Di occasioni ne abbiamo avute poche ma siamo entrati spesso in area. Dovevamo gestire meglio le opportunità. Stiamo subendo dei gol da palle perse nostre per scelte sbagliate. Purtroppo sono cose che paghi e che ti fanno perdere lucidità. Nelle ultime partite abbiamo perso compattezza in fase difensiva e dobbiamo sistemare alcune cose di entrambe le fasi”.

Milan, Pioli e le parole su Tonali

Uno degli uomini in più nella ripresa rossonera è stato senza dubbio Tonali, ancora una volta tra i migliori. Riguardo la prestazione del centrocampista il tecnico ha parlato cosi:

“Tonali imprenscindibile? Abbiamo ruotato tutti e quattro centrocampisti e tutte queste partite tolgono energie mentali. Non credo ci siano giocatori del genere all’interno del nostro gioco”.