Il ‘solito’ Ibra salva il Milan dalla sconfitta: solo un pari ad Udine

Pareggio del Milan ad Udine con Ibrahimovic che nel finale pareggia i conti di Beto. Lo svedese salva ancora una volta i rossoneri.

Dopo l’eliminazione di Champions League continua il momento difficile per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, in totale emergenza offensiva, non vanno oltre l’1 a 1 contro l’Udinese con Zlatan Ibrahimovic che risponde nel finale al ‘solito’ Beto.

Nel primo tempo Pioli sorprende con un centrocampo inedito e il Milan soffre l’aggressività friulana con l’Udinese che passa in vantaggio grazie a Beto che sfrutta una disattenzione di Bennacer.

Milan, i rossoneri si salvano nel finale

Nella ripresa Pioli rivoluziona tutto con tre cambi all’intervallo ed il Milan ha un piglio diverso. I rossoneri sfiorano il gol prima con Diaz e poi con Ibrahimovic di testa, ma la rete fatica ad arrivare.

Nel finale c’è l’assalto finale ed è il solito Zlatan Ibrahimovic a salvare i rossoneri con una rete nei minuti di recupero. Nel finale rissa con un espulsione del neo entrato Success ed il club rossonero ottiene un punto che in fin dei conti resta preziosissimo.

CLASSIFICA SERIE A

Milan 39*, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina 30*, Juventus 28*, Roma 25, Lazio 25, Bologna 24, Verona 23, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino 19, Sampdoria 18*, Udinese 17*, Venezia 16*, Spezia 12, Cagliari 10, Genoa 10*, Salernitana 8*

*= una gara in più