Juventus, Allegri in ansia: gli aggiornamenti su Dybala

Brutte notizie per la Juventus di Allegri. Il club bianconero è preoccupato per le condizioni di Paulo Dybala, uscito nel primo tempo.

Piove sul bagnato in casa Juventus. Il pari contro il Venezia pregiudica la situazione per l’accesso in Champions League e la squadra di Allegri mostra segnali di difficoltà dopo ogni match. Le polemiche per i bianconeri sono all’ordine del giorno ed a preoccupare ora il tecnico è il talento argentino Paulo Dybala. La stella bianconera è uscita dal campo dopo solo dodici minuti di gioco ed è stata sostituita dal brasiliano Kaio Jorge.

‘La Joya’ è apparso affaticato già nel match di Champions League di mercoledi scorso contro il Malmoe e nel corso della sfida accusò addirittura una fitta all’adduttore della coscia destra. Proprio per questo il sudamericano fu sostituito dopo 45 minuti.

Juventus e l’errore di scelta su Dybala

Dybala ha poi effettuato l’allenamento il giovedi dove non ha accusato più nessun dolore ed è cosi voluto rientrare nella trasferta contro i veneti. Questa scelta si è rivelata però un errore visto la situazione odierna.

Nella giornata di Lunedi Paulo effettuerà una risonanza, ma si dovrebbe trattare solo di un affaticamento. Escluso, al momento, il coinvolgimento del ginocchio.