Haaland in Serie A, Raiola ha fatto un annuncio che nessuno ha notato

Il procuratore Raiola ha fatto una rettifica sui social riguardo il futuro dell’attaccante norvegese Haaland. Continuano le voci.

Ha fatto molto rumore negli ultimi giorni l’intervista di Mino Raiola ai microfoni di Sport. Il noto procuratore italiano, parlando del futuro della stella norvegese Erling Haaland, ha accostato il calciatore a solo quattro squadre, ovvero Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e Manchester City.

Attraverso i propri social Raiola ha chiarito che quei 4 club erano solo un ‘esempio’ e che in realtà i principali 15 top club europei possono acquistare le prestazioni del forte centravanti nordico. Ecco il tweet:

Haaland, anche le squadre italiane sognano

Raiola ha voluto chiarire che non è certo che il giocatore lascerà il Borussia Dortmund quest’estate e che attualmente, come giusto che sia, Erling è concentrato solo sul calcio giocato.

Questa precisazione di Raiola è molto importante anche per i club italiani visto che tra i principali 15 club europei possiamo annoverare Inter, Milan e Juventus con soprattutto quest’ultimi da tempo sulle tracce del calciatore. Haaland ha una clausola rescissoria valida per l’estate 2022 e diversi club europei sono pronti ad un’asta per acquistarlo.