“Sarà il nuovo allenatore”: Klopp ha già eletto il suo erede al Liverpool

Tanti applausi a Liverpool per il ritorno da allenatore della leggenda in casa Reds Steven Gerrard. Elogi anche da parte di Jurgen Klopp.

Giornata speciale ad Anfield per il Liverpool e per i suoi tifosi. Solo per una sera è tornato da avversario Steven Gerrard, storico capitano dei Reds ed attuale allenatore dell’Aston Villa. Per il tecnico sono arrivati elogi e belle parole anche da parte dell’attuale coach del Liverpool, il tecnico tedesco Jurgen Klopp.

Anche questi è consapevole dell’importanza storica di Gerrard per il Liverpool e sia nel pre gara che nel post partita ha avuto davvero belle parole per il suo ‘avversario’. Il match, per la cronaca, ha visto il Liverpool battere i ‘Villans’ solo per 1 a 0 e grazie ad un rigore del ‘solito’ Mohammad Salah.

Liverpool, Klopp ‘esalta’ il futuro di Gerrard

Nel corso del pre partita del match Klopp ha esaltato le doti come tecnico di Gerrard ed ha inoltre pronosticato un futuro del tecnico sulla panchina della sua ‘storica’ squadra. Ecco le sue parole:

“Sono convinto, credo che Steven Gerrard siederà sulla panchina del Liverpool. Penso che accadrà sicuramente e credo che questo sarà un bene per tutti”.