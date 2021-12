Tutto pronto per il fischio di inizio di Inter-Cagliari, match del diciassettesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca alle ore 20:45.

Sta per iniziare Inter-Cagliari, partita delle ore 20:45 valida per il diciassettesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Meazza di Milano, Simone Inzaghi ospita la formazione di Walter Mazzarri. I nerazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato contro Napoli, Venezia, Spezia e Roma, cercano i tre punti per volare al primo posto in classifica generale. I sardi, invece, vengono da quattro partite pareggiate e puntano alla vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione, sempre più vicina. Arbitra il match il signor Prontera.

Inter-Cagliari, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Sanchez, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Vecino, Vidal, Gagliardini, Sensi, Perisic, Dzeko, Satriano.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Godin, Zappa, Altare, Oliva, Deiola, Pereiro, Pavoletti, Ceter, Obert.