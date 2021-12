Sta per iniziare Hellas Verona-Atalanta, gara delle 15:00 del diciassettesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca al Bentegodi.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Hellas Verona-Atalanta. La squadra di Igor Tudor, alle ore 15:00, ospita allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per il match che vale il diciassettesimo turno di campionato di Serie A 2021/2022. Il match mette in palio punti ghiotti, soprattutto per i bergamaschi, pronti ad approfittare del mezzo passo falso del Milan in campionato contro l’Udinese. Reduce dall’eliminazione in Champions League, Gasperini cerca il riscatto in campionato. I gialloblu, invece, vogliono confermarsi bestia nera delle grandi. Arbitra il match il signor Sacchi di Macerata. Al VAR, invece, c’è il suo formato da Massa e De Meo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Hellas Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali

VERONA – Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. All.: Tudor.

LEGGI ANCHE >>> “Milan, quei due sono…”: Sconcerti punta il dito, attacco inaspettato

ATALANTA – Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Pezzella; Miranchuk, Pasalic; Muriel. All.: Gasperini.