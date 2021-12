“Milan, quei due sono…”: Sconcerti punta il dito, attacco inaspettato

L’editoriale di Mario Sconcerti si focalizza su Bakayoko e Saelemakers come due delle principali lacune del Milan del presente.

Contro l’Udinese, il Milan ha sprecato la grande occasione di accrescere il distacco da Inter e Napoli o di confermare il suo primato in classifica. I rossoneri, infatti, adesso dovranno guardare al risultato delle dirette concorrenti per poter dormire sonni tranquilli. La squadra di Pioli stava perdendo fino a quando al 92′ è stato Ibrahimovic a rimettere il risultato in pari con una bellissima azione personale in area. Un risultato che ha generato diverse critiche.

Milan, Sconcerti critica Bakayoko e Saelemakers

Attraverso il ‘Corriere della Sera’, il giornalista Mario Sconcerti ha puntato il dito sopratutto contro la partita di Tiemoué Bakayoko e Alexis Saelemakers: “Dato per mai pervenuto Bakayoko, lui e Saelemaekers sono le vere lacune attuali nel pensiero della squadra. Il Milan non può fare a meno di Tonali e Kessiè, sia pure il Kessiè di questi tempi. Non è comprensibile perché si discuta Ibrahimovic. Quello che sta mancando non è lui, è Giroud. Ibra raramente non è im partita, spesso segna, sei goal le ultime otto. È comunque un Milan senza troppo calore, anche qui pareggio giusto ma non è il risultato che serviva”.

In particolar modo, secondo Sconcerti, il centrocampista di origini ivoriane non ha la qualità e la tecnica per poter giocare a determinati livelli: “Bakayoko è da tempo purtroppo un equivoco. Generoso, fisicamente splendido, ma il calcio non è il suo mestiere a questi livelli. Non è un caso se da tanto tempo cambia una squadra l’anno con l’unico merito di non costare niente. I suoi vuoti mandano in confusione anche Bennacer, giocatore molto importante per la qualità del suo gioco”.