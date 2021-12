“Perché non ha spaccato…”: Inter, svelata la ramanzina di Dzeko

L’Inter domina e banchetta su ciò che resta del Cagliari, eppure arriva la ‘ramanzina’ di Dzeko al compagno nerazzurro

Attualmente sul 4-0 contro il Cagliari, l’Inter di Simone Inzaghi domina e convince. Dopotutto serviva un segnale di forza, soprattutto dopo gli stop in campionato di Milan, Napoli e Juventus. I nerazzurri non stanno fallendo l’appuntamento col destino e, complice un avversario in difficoltà, stanno mandando un segnale chiaro alle altre del campionato.

Eppure, persino in una serata del genere, c’è spazio per i miglioramenti. Almeno, secondo Edin Dzeko. Il bosniaco è fuori dall’undici titolare, ma da bordo campo ha ‘ripreso’ uno dei suoi compagni, Denzel Dumfries, per un errore marchiano sotto porta.

“Ma perché non ha spaccato la porta?”: Inter, la ramanzina di Dzeko a Dumfries

“Ma perché non ha spaccato la porta?”: così, l’ex attaccante della Roma ha punzecchiato Dumfries, reo di essere arrivato a tu-per-tu con Cragno e aver provato il passaggio, anziché il tiro. A raccontarlo è l’inviato a bordocampo di DAZN, Federico Sala, che ha rivelato la ramanzina di Dzeko nei confronti dell’olandese.

Lo stesso olandese che oggi sta banchettando sulla fascia destra, dove l’ex Dalbert non è mai riuscito a contenerlo. Autore dell’azione che ha portato al rigore (poi fallito) da Lautaro Martinez, Dumfries è uno dei grandi fattori di questa vittoria nerazzura. Una bella notizia per Simone Inzaghi, nonostante l’altruismo (ritenuto eccessivo dal bomber bosniaco) dell’ex PSV Eindhoven.