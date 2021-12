Lautaro sbaglia un altro rigore col Cagliari: gesto eloquente alla curva

In corso il secondo tempo di Inter-Cagliari: Lautaro Martinez sbaglia il rigore ma rientra in campo e la Curva Nord gli dedica un coro.

È in corso in questi minuti il secondo tempo di Inter-Cagliari. Il risultato è attualmente sul 4-0, grazie ai gol segnati da Lautaro Martinez, nel corso del primo tempo, e da Sanchez, Calhanoglu e sempre da Lautaro nella ripresa. In questo match, però, si potrebbe dire che il ‘Toro’ ha fatto (quasi) tutto da solo, nel bene e nel male. L’Inter, infatti, sarebbe potuta essere in vantaggio di ben cinque gol se il numero 10 non avesse fallito l’opportunità dal dischetto.

Inter-Cagliari, Lautaro sbaglia il rigore: la Curva Nord intona un coro per lui

Dopo il rigore sbagliato nel derby contro il Milan, arriva un altro errore dal dischetto per Lautaro Martinez. Nella ripresa, all’ingresso dei giocatori dell’Inter in campo per disputare il secondo tempo, la Curva Nord decide di intonare un coro per incitare Lautaro nel continuare a spingere verso la porta avversaria.

L’attaccante argentino, allora, si è voltato verso i propri sostenitori e si è scusato. Nuovamente, dato che le scuse erano arrivate anche in precedenza in riferimento appunto al penalty sbagliato contro il Milan sempre a San Siro. Sempre verso la Curva Nord, l’argentino si è poi girato dopo la seconda rete messa a segno da lui stasera. Solo tre sono stati, in questa stagione di Serie A, i rigori segnati dal ‘Toro’ contro Sassuolo, Venezia, Spezia.