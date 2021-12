“Se dopo sei mesi succede che…”: l’inquietante previsione di Allegri

Nel momento di difficoltà che vive la Juventus, tornano alla mente le parole di Allegri rispetto al lavoro di un allenatore e al bilancio che se ne può trarre dopo sei mesi.

La Juventus è inciampata ancora una volta, in questa stagione di Serie A. La squadra di Max Allegri non è andata oltre al pareggio contro il Venezia e il risultato non può essere soddisfacente, se si considera la differenza di valori tecnici tra le due formazioni. In prossimità della fine del girone d’andata del campionato, il bilancio juventino non può essere positivo.

Juventus, quelle parole di Allegri sugli allenatori…

Inevitabile avanzare con delle riflessioni e sicuramente la società bianconera e l’allenatore ne stanno realizzando diverse, arrivando a più conclusioni. Fanno eco allora le dichiarazioni che Max Allegri, in tempi non sospetti, aveva rilasciato durante un’intervista streaming a ‘Solo Calcio’ su Tv8 riferendosi al rapporto con l’allenatore Giovanni Galeano: “Ricordo che diceva: “Se avete bisogno ancora di me, vuol dire che per sei mesi non vi ho insegnato niente”. Questa credo che sia la verità, perché se spieghi per sei mesi e la squadra non ha ancora capito cosa deve fare, è un problema. Vuol dire che l’allenatore ha lavorato male”.

Una previsione che in quel momento Allegri non poteva immaginare diventasse realtà per la sua Juventus, soprattutto trascorrendo così poco tempo dall’intervista. “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, creando e calciando in porta. Poi c’è stato un blackout di 10-15 minuti fino al gol del Venezia, la stessa cosa ci era già successa anche a Salerno. Solo che lì eravamo stati fortunati, avevano preso il palo, oggi invece no. Bastava avere la pazienza di giocare 2-3 palle sulle punte e far passare quel momento, invece non ci siamo riusciti”, ha dichiarato Allegri in seguito alla sfida contro il Venezia e tutto suggerisce che dopo sei mesi, bisognerà capire che strada prendere.