Agnelli si è visto con Wanda Nara: colpo di scena per la Juventus

Dalla Francia arriva l’indiscrezione di un incontro tra Agnelli e Wanda Nara per discutere del prestito di Icardi.

La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Venezia nel match di ieri del Penzo. Anche contro la squadra di Zanetti si sono palesati i tanti problemi della ‘Vecchia Signora’: dalla mancanza di un centrocampista pensante, che velocizzi la manovra, all’assenza di un attaccante, che riesca a realizzare le occasioni da goal create.

I dirigenti juventini si stanno adoperando per cercare di rinforzare la squadra già a gennaio. I soldi per cercare un bomber potrebbero arrivare dalla cessione di Kulusevski, seguito dall’Arsenal di Arteta. I nomi accostati alla Juventus in queste settimane sono quelli di: Vlahovic, Scamacca ed Icardi.

Juventus, incontro tra Agnelli e Wanda Nara per Icardi

Proprio sull’attaccante argentino ci sono delle novità dalla Francia. Secondo quanto riportato dal portale ‘footmercato.net’, Wanda Nara, moglie ed agente di Icardi, ha già incontrato Andre Agnelli per parlare di un possibile prestito del centravanti nel prossimo mercato di gennaio.

Icardi sta giocando di meno dopo l’arrivo di Messi, con cui non ha mai avuto un gran rapporto, sotto l’ombra della Torre Eiffel. L’attaccante sperava di giocare di più con l’infortunio di Neymar, ma Pochettino continua a relegarlo in panchina. Tutto questo ha spinto Wanda Nara a cercare un nuovo club per il centravanti.