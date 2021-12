“Ma cosa state facendo…”: l’arbitro gela Sarri, batosta per la Lazio

La Lazio non riesce a riagguantare il pareggio contro il Sassuolo al Mapei Stadium: il gesto dell’arbitro che gela Sarri.

La Lazio si è dovuta arrendere alla sconfitta, per 2-1, al Mapei Stadium contro un Sassuolo che Alessio Dionisi sta plasmando al meglio su quelle che sono le sue idee di gioco. Al 90′, però, i biancocelesti hanno avuto una grandissima opportunità per cercare di riportare il match almeno in parità.

Vedat Muriqi guadagna una buona punizione dal limite dell’area, con la conseguente espulsione di Ayhan, e Toma Basic posizione il pallone: spacca la traversa ma la palla non va in rete. La decisione e il gesto dell’arbitro Sozza poi gela sia la Lazio sia Sarri.

Sassuolo-Lazio, Basic spacca la traversa ma la palla non va in rete

Toma Basic, allo scadere del secondo tempo di Sassuolo-Lazio, calcia una gran bella punizione, fallendo davvero di pochissimo l’ultima opportunità di portare in parità il match. I biancocelesti si sono arresi alla sconfitta, dopo che l’arbitro Simone Sozza ha infranto la loro speranza che la palla potesse essere entrata in rete.

Una scena inaspettata, quindi, quella vista nei minuti finali della gara tra Sassuolo e Lazio. Il pallone calciato da Basic colpisce forte la traversa e poi termina fuori. I giocatori, però, al fischio del direttore di gara credono che il gol ci sia stato e iniziano a esultare. Sozza, allora, con la tipica ‘gestualità all’italiana’, si gira verso chi stava esultando ed chiede cosa stessero facendo. Un gesto che gela i biancocelesti, Sarri e tutti i tifosi laziali.