Spalletti, momento nero: altri due infortuni, c’è il comunicato del Napoli

Il Napoli continua a vivere un momento nero: altri due infortuni per Luciano Spalletti, c’è il comunicato ufficiale del Napoli

Seconda sconfitta consecutiva (tra le mura del Maradona) e sorpasso subìto dall’Atalanta. Continua il momento nero del Napoli, che non smette di perdere punti e uomini nel corso delle ultime di campionato. Caduto in casa contro l’Empoli, gli azzurri rallentano ulteriormente e, alla vigilia della super-sfida al Milan, il morale non è alle stelle.

Anche perché, nel mentre della gara contro i toscani, Spalletti ha dovuto fare a meno di Zielinski ed Elmas. Entrambi i calciatori sono usciti a partita in corso, per problemi fisici che hanno subito allertato lo staff medico degli azzurri. Il polacco per un inatteso dolore al petto (che addirittura gli rendeva difficile la respirazione); il macedone per un duro contrasto con l’avversario Parisi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli frena e Gasperini ‘esulta’, la Lazio torna a piantarsi

Come stanno Elmas e Zielinski? Ecco il comunicato ufficiale del Napoli

A fare chiarezza sulle condizioni di Zielinski ed Elmas è il Napoli stesso, con un report ufficiale: “Eljif Elmas è stato sostituito, nel finale di Napoli-Empoli, per un trauma contusivo al polpaccio destro. Zielinski è uscito per difficoltà respiratorie. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno dato esito negativo”.

ECG, visita con il pneumologo presente tra il personale di assistenza a bordo campo e spirometria: questi gli esami alla quale il polacco si è sottoposto, dopo il dolore al petto avvertito nel corso del primo tempo. Due infortuni (il suo e quello di Elmas), che il Napoli spera e conta di recuperare in tempo per la sfida al Milan. Soprattutto per non acuire ulteriormente il momento nero degli azzurri.