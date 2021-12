“Deve tornare a casa”: Milan, offerta già rispedita al mittente

Il Milan già pensa al futuro, ed alcuni movimenti di mercato sembrano ormai già programmati. Spunta il retroscena.

In casa Milan si guarda al futuro. La squadra rossonera è al momento prima in campionato, ma la società guarda costantemente a come migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Tutto è migliorabile, soprattutto attraverso l’investimento su giovani che a lungo andare possono dare un valore effettivo a tutto il club.

Il Milan, in questo senso, è una squadre che ha lavorato tanto proprio sul creare il giusto equilibrio tra giovani e “meno giovani”, nella speranza di costruire un team in grado di mettere sul campo l’esperienza necessaria ma anche qualità in costante crescendo.

Ci sono, poi, gli investimenti necessari, quelli che la stessa società programma costantemente. Uno di questi sembra ormai scritto, al punto da portare lo stesso club a rifiutare una cifra considerevole per permettere al “colpo” di rientrare alla base.

Milan, Pobega deve rientrare: muro col Torino

Tommaso Pobega è cresciuto in casa Milan, di fatto compiendo tutta la trafila tra le giovanili del club rossonero, maturando anche esperienze in club che hanno deciso di puntare su di lui. Ad oggi il centrocampista classe ’99 sta dimostrando il suo valore in quel di Torino, e proprio per questo Urbano Cairo ha già azzardato la possibilità di tenerlo in granata.

Ma il Milan è pronto a fare muro, come riportato da ‘Tuttosport’, visto che la volontà dei rossoneri è proprio quella di far rientrare Pobega alla base, dando cosi merito al grande processo di maturazione avvenuto in questi anni. Il club rossonero – si legge – sarebbe pronto a rispedire al mittente anche un’offerta da 15 milioni per il centrocampista.