Napoli, colpo inaspettato dalla Fiorentina: c’è l’indizio social

Dopo l’addio di Serena Salvione, andata alla Roma, il Napoli ha preso Tommaso Bianchi come nuovo direttore commerciale.

Dopo il pareggio del Milan di ieri sera contro l’Udinese, il Napoli potrebbe riagguantare i rossoneri in classifica se dovesse riuscire a vincere contro l’Empoli nel match di oggi. La squadra partenopea è stata in profonda emergenza in queste settimane, ma Insigne, Anguissa e Lozanno sono stati convocati per la partita contro i toscani.

Il Napoli è attento anche nel ‘mercato’ dei direttori commerciali. Dopo aver perso Serena Salvione, andata alla Roma, come quanto raccolto dal portale ‘calcioefinanza.it, il Napoli ha preso dalla Fiorentina Tommaso Bianchi. Ad avvalorare questa indiscrezione c’è un indizio che proviene dal mondo dei social.

Napoli, preso il nuovo direttore commerciale dalla Fiorentina

Tommasso Bianchi ha pubblicato un lungo post di addio alla Fiorentina su ‘Linkedin’: “Porterò Firenze sempre nel mio cuore, ma ho deciso di interrompere il mio rapporto con il club viola per affrontare delle nuove sfide a partire da gennaio. Auguro ogni bene a questa squadra, che farà sempre parte della mia vita. Arrivederci e grazie di tutto”.

I tifosi del Napoli si aspettano anche un colpo per cercare di rinforzare la rosa partenopea nel prossimo mercato di gennaio. In tanti si aspettano un terzino sinistro e qualche altro giocatore, considerando che Osimhen, Anguisa, Koulibaly ed Ounas partiranno per disputare la Coppa d’Africa con le loro rispettive nazionali.