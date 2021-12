Il Napoli agli arabi è possibile: l’inattesa ammissione ufficiale

Possibile la cessione del Napoli in caso di offerta “monstre” da parte di un fondo arabo: la conferma di Luigi De Laurentiis.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile interessamento del Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita nei confronti dell’Inter tuttavia non è da escludere che, in futuro, il mirino venga spostato sul Napoli. In tal caso Aurelio De Laurentiis non si opporrebbe alla cessione, a patto però di ricevere un’offerta “monstre” superiore all’attuale valore economico del club. A confermarlo è stato oggi il figlio del presidente, Luigi De Laurentiis.

Napoli, possibile la cessione agli arabi

“Vendere il Napoli? Certo può accadere. Oggi – ha detto nel corso della cerimonia di scambio degli auguri natalizi con i giornalisti – ci sono fondi importanti anche da parte degli arabi, come Pif. Potrebbero arrivare proposte indecenti. In quel caso non lo escluderei ma ora è difficile da capire”. Luigi De Laurentiis, al momento, presiede il Bari attualmente primo nel girone C della Lega Pro a quota 37 punti (5 in più del Palermo secondo).

“Il nostro obiettivo – ha spiegato – è portarlo il Bari in Serie A per poi venderlo al miglior acquirente. Vorrei che ci venga dato il tempo necessario per farlo”. Una battuta anche sul tema della multiproprietà. “Il caso Salernitana è molto diverso dal nostro, non fosse altro per il fatto che loro sono in A. Il nostro caso va avanti senza parallelismi con la Salernitana. Mi auguro di non trovarmi in una situazione del genere”.