Napoli, Mertens spiazza tutti con Cutrone: il gesto è inaspettato

Il Napoli ci prova, ma la spunta l’Empoli: i ragazzi di Andreazzoli vincono al Maradona, Mertens si avvicina a Cutrone a fine gara.

Un gesto inaspettato e sportivo quello promosso da Dries Mertens nei confronti di Patrick Cutrone, e in generale della squadra avversaria, al termine di Napoli-Empoli. I giocatori di Andreazzoli hanno vinto una gara difficile allo Stadio Diego Armando Maradona, proprio grazie al gol segnato dal numero 9. L’attaccante del Napoli, così, dopo il triplice fischio si è avvicinato a Cutrone compiendo un gesto che non si vede spesso al termine di un match giocato in un momento così delicato del campionato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Empoli, Mertens di avvicina a Cutrone dopo il triplice fischio

Tra Napoli ed Empoli il match è terminato con il risultato finale di 0-1, a favore della squadra arrivata in trasferta allo Stadio Diego Armando Maradona. Allo scoccare dei 90′ più recupero, Dries Mertens si è avvicinato ai giocatori dell’Empoli e si è complimentato con loro, soprattutto con Patrick Cutrone autore dell’unico gol del match.

LEGGI ANCHE >>> “Sono senza…”: Juventus in difficoltà, che ‘accusa’ dall’ex bianconero

Rivedendo poi le immagini del gol segnato in maniera anche fortuita proprio da Cutrone, colpendo la palla con la parte posteriore della testa di rimpallo, Andreazzoli stesso ha ironizzato ai microfoni di ‘DAZN’: “Questo è uno schema. Lo proviamo in allenamento, finalmente ci è riuscito“.