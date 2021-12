“Non lavoro per la Nazionale”: Serie A, il tecnico è netto

Serie A e Nazionale. Ne parla Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, nel prepartita di Sassuolo-Lazio.

La Nazionale di Roberto Mancini è alla caccia di talenti da inserire in rosa in vista degli spareggi decisivi di marzo per la qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Tra i candidati ad un posto nello spogliatoio dell’Italia c’è sicuramente in pole position Joao Pedro del Cagliari. L’attaccante dei sardi, però, non è l’unico ad avere chance di convocazione. Mancini potrebbe guardare anche altrove e sicuramente una squadra come il Sassuolo, ricca di giovani italiani, potrebbe fare al caso del commissario tecnico.

Serie A, Dionisi parla dei giovani italiani del Sassuolo

A tal proposito è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ Alessio Dionisi, allenatore dei neroverdi. A pochi minuti dal fischio di inizio della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, il tecnico degli emiliani ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni.

Ecco quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente sportiva: “Non credo di lavorare per la Nazionale, lavoro per il Sassuolo. Avere dei giovani italiani è una cosa importante per me, ma soprattutto per il Sassuolo”.