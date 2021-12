Tutto pronto per il fischio di inizio di Sassuolo-Lazio, match del diciassettesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca alle ore 18:00.

Sta per iniziare Sassuolo-Lazio, partita delle ore 18:00 valida per il diciassettesimo turno di Serie A 2021/2022. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Alessio Dionisi ospita la formazione di Maurizio Sarri. I biancocelesti, reduci dall’impegno in Europa League, puntano a trovare punti utili anche in campionato per restare nella scia delle prime della classe e sperare nella zona Europa. Ai neroverdi, dopo gli ultimi due pareggi in campionato servono i tre punti per ritrovare fiducia ed allungare in classifica. Arbitra il match il signor Sozza di Seregno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca All. Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Ayhan, Boga, Peluso, Muldur, Harroui, Kyriakopoulos, Defrel, Henrique.

LEGGI ANCHE >>> Gasperini non fallisce la missione Verona: primo posto a soli due punti

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Akpa Akpro, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Radu, Patric, Lazzari, Escalante, Leiva, A. Anderson, Romero, Raul Moro, Felipe Anderson, Muriqi.