Milan, il nuovo centravanti arriva dalla Serie A già a gennaio

Belotti al Milan per cercare di non perdere di vista l’obiettivo scudetto. Potrebbe essere questo il piano rossonero in vista dell’imminente sessione del mercato di gennaio. La società milanista osserva interessata

Il Milan proverà l’affondo reale e concreto su un nuovo centravanti già nella prossima sessione di mercato invernale. Considerate le precarie condizioni di Giroud, Rebic e l’età avanzata di Ibrahimovic, il club rossonero potrebbe chiedere informazioni al Torino su Belotti.

Il centroavanti granata, in scadenza di contratto il prossimo giugno 2022 potrebbe decidere di non rinnovare il suo contratto con il Toro e aprire concretamente all’inizio di una nuova avventura. Il Milan potrebbe mettere sul piatto della bilancia un’offerta da circa 6-8 milioni per convincere il Torino a dire subito sì.

Belotti al Milan, i rossoneri tornano all’attacco: il Torino apre alla cessione

Pur di evitare di perdere Belotti a costo zero, il Torino potrebbe aprire alla sua immediata cessione già nella sessione invernale di mercato in modo da cercare di far cassa e portare a casa almeno 6-8 milioni dall’addio del suo capitano. Il Milan c’è, resta alla finestra e osserva interessato, ma non è escluso che il Torino decida di non privarsi di Belotti fino al prossimo giugno.

Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane, ma la sensazione, considerata la totale emergenza del reparto offensivo rossonero, è che il Milan potrebbe fare un reale tentativo per Belotti già nelle prossime settimane.