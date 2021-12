I ‘nuovi’ sorteggi non sorridono: Inter nei guai, Juve peggio di prima

I ‘nuovi’ sorteggi di Champions League è sfortunatissimo per le italiane: accoppiamento da incubo per Inter e Juventus

In un pomeriggio pieno zeppo di colpi di scena, la UEFA è sotto attacco. L’errore marchiano (commesso in sede del primo sorteggio) ha costretto le autorità a dover ripetere la procedura. E adesso il secondo giro alle urne di Nyon hanno tratteggiato degli ottavi di Champions League tutt’altro che fortunati per le nostre italiane. Se al primo giro, Inter e Juventus avevano pescato rispettivamente Ajax e Sporting Lisbona, stavolta entrambi club sono costretti a leccarsi le ferite.

Champions, sorteggi fatali: l’Inter pesca il Liverpool, c’è il Villareal per la Juventus

Occhio dunque alla doccia gelata per Allegri e Inzaghi: la Juventus ha pescato il Villareal di Unai Emery, campione in carica dell’Europa League e fresco dello scalpo raccolto sempre in Champions contro l’Atalanta. L’Inter invece ha pescato il Liverpool di Jurgen Klopp, una delle grandi corazzate di questa edizione (e probabilmente una delle favorite alla vittoria finale).

Sorteggi da incubo anche per le madrilene: l’Atletico pesca proprio il ‘galeotto’ Manchester United, mentre il Real Madrid di Carlo Ancelotti passa dal Benfica (sorteggiato al primo giro) al temibile Paris Saint-Germain. Le altre accoppiate vedono: Salisburgo-Bayern, Sporting-Manchester City, Benfica-Ajax e Chelsea-Lille.