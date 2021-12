“Il big è vicino al rinnovo…”, ma per Milan non è una bella notizia

Il difensore del Chelsea che piace al Milan si prepara a firmare il contratto di rinnovo: ora può restare in Premier League.

Non arrivano brutte notizie al tavolo delle trattative del Milan. Il club rossonero con Paolo Maldini ha seguito in questi ultimi giorni con interesse il profilo di Andreas Christensen, difensore del Chelsea con il contratto in scadenza a giugno del 2022. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, però, ora ci sarebbero novità importanti riguardo al futuro del giocatore dei Blues: potrebbe non lasciare la Premier League.

Calciomercato Milan, ora Christensen può rinnovare con il Chelsea

Il calciomercato del Milan a gennaio di concentrerà molto probabilmente soprattutto sul reparto difensivo, a causa dell’inaspettato e pesante da gestire infortunio di Simon Kjaer. L’idea è stata fino ad ora quella di monitorare la situazione legata al futuro di Andreas Christensen. Il giocatore, però, secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe in procinto di rinnovare con il Chelsea, club a cui per ora apparterà solo fino a giugno 2022.

Mancherebbe perciò ormai davvero poco all’ufficialità del prolungamento di contratto del difensore centrale con i Blues. Il Milan, ma con i rossoneri anche la Juventus che aveva messo gli occhi su di lui, dovrà probabilmente rinunciare all’idea di provare a strapparlo alla concorrenza per portarlo a Milano.