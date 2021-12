Napoli, proprio dall’Empoli può arrivare quel che manca da anni

Il Napoli sul campo perde clamorosamente contro l’Empoli, ma tra i due club nel frattempo ci sono stati discorsi di mercato su Parisi. L’occasione di comprare finalmente un nuovo terzino sinistro (l’ultimo acquistato fu Mario Rui nel 2017) è ghiotta.

Mentre l’Empoli vinceva contro il Napoli in maniera anche abbastanza fortunosa grazie ad un incredibile gol di nuca di Cutrone, le due dirigenze, fuori dal campo, ne approfittavano per parlare di alcuni discorso di mercato.

Nonostante nel prepartita il presidente empolese Corsi era stato chiaro sul fatto che la squadra, almeno a gennaio, non verrà smantellata, il ds del Napoli Giuntoli, secondo quanto riporta il portale AreaNapoli.it, ha approfittato del match per parlare di alcune situazioni di mercato.

L’ottima stagione fino a questo momento dell’Empoli ha fatto si che tra le fila dei toscani si mettessero in luce diversi profili interessanti, giovani e meno giovani. Storicamente poi tra Napoli e Empoli sono sempre nate ottime collaborazioni di mercato. Attualmente infatti l’Empoli ha tra le sua fila Sebastiano Luperto, calciatore in prestito proprio dal Napoli.

Parisi-Napoli, si può fare. L’Empoli però detta una condizione

Il nome caldo di cui si è parlato è quello di Fabiano Parisi. Il terzino sinistro classe 2000, campano di Solofra, è uno dei principali obiettivi del Napoli che andrebbe oltretutto a risolvere l’ormai cronico problema in quella zona del campo. L’Empoli però, come detto, difficilmente se ne priverà a gennaio. Ecco quindi che Giuntoli sarebbe riuscito a strappare una sorta di opzione per giugno.

Oltre Parisi il Napoli ha anche chiesto informazioni per due giovani promettenti: Viti e Ricci. Qui però non sembra si sia andati oltre una semplice richiesta di informazioni. Un pourparler nel più concreto discoro Fabiano Parisi.