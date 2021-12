Incredibile Simy, è pronto ad andarsene: “Niente feeling…”

Simy potrebbe lasciare la Salernitana già a gennaio. Le prestazioni non proprio convincenti spingono il club campano a guardarsi attorno.

Era stato una delle rivelazione della scorsa stagione. Nonostante la retrocessione del suo Crotone, Nwnako Simy, attaccante nigeriano classe ’92, si era dimostrato uno delle poche note positive della formazione calabrese.

Quest’estate aveva deciso di mantenere la categoria ed era quindi passato, con grandi aspettative, alla neopromossa Salernitana. Prestito con obbligo di riscatto al primo punto nel girone di ritorno, questa la formula trovata per il suo trasferimento. Una formula che indicava la volontà dei campani di investire sull’attaccante.

Le prestazioni di Simy però sono state al di sotto della aspettative e, come riporta su Twitter il collega Nicolò Schira, l’addio ai granata a gennaio potrebbe essere molto vicino. Crotone e Salernitana sono infatti a lavoro per risolvere la situazione.

Nwanko #Simy in partenza dalla #Salernitana a gennaio: il feeling tra il centravanti nigeriano e il club granata non é scattato ed entrambe le parti sono al lavoro per trovare una soluzione. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 13, 2021

Simy e la Salernitana, quel feeling mai sbocciato

Il bilancio di Simy con la maglia della Salernitana d’altronde è eloquente. Una sola rete in 17 presenze fino a questo momento. Un bottino decisamente magro anche di fronte all’alibi di una stagione negativa dell’intera squadra.

Da qui la decisione, legittima per tutte le parti in causa, di trovare una soluzione lontano da Salerno. Simy, che ormai va per i 30 anni, cercherà quindi altri lidi dove magari ripetere le buone prestazioni fornite con la maglia del Crotone.