Mondiali, tonfo di Balotelli in Turchia: “All’ultimo minuto…”

Prova decisamente sottotono per Mario Balotelli. Nonostante ciò Montella riesce a vincere e a portare l’Adana al 9° posto.

In un campionato turco sempre più dominato dal Trabzonspor di Marek Hamisk, l’Adana di Balotelli e Montella continua ad offrire prestazioni in chiaro-scuro. Stavolta, nonostante la vittoria di misura contro il Giresunspor, Balottelli non incide.

Dopo un mese tra settembre e ottobre estremamente positivo, con un bottino di 5 reti in 6 partite, Balotelli continua ad accusare un calo di rendimento. Le prestazioni che avevano fatto circolare nuovamente il suo nome tra i possibili nazionali italiani in vista degli spareggi per il Mondiale, sono un lontano ricordo.

Dopo il ko settimana scorsa contro il Trabzonspor di Hamsik, Balotelli ha offerto un’altra prova decisamente incolore. Mai incisivo sotto porta e poco coinvolto nella manovra dei compagni, l’ex Inter e Milan, a coronamento di una serata parecchio negativa, ha anche rimediato un cartellino giallo.

Balotelli non gira, l’Adana di Montella vince in extremis

Montella però può almeno sorridere per il risultato. Se Balotelli sembra essersi perso, la sua squadra, l’Adana, riesce quantomeno a centrare una vittoria interrompendo una mini-striscia negativa di due partite senza i tre punti. Merito di un gol al 93′ di Stambouli su assist dell’ex napoletano Inler.

Adesso l’Adana è stabilmente a centro classifica, al 9° posto, a pari punti con un Galatasaray in piena crisi e a sole 5 lunghezze di distanza dalla zona Europa League. Non un obiettivo impossibile da raggiungere. A patto di recuperare anche il miglior Balotelli.