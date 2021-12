Alle 20.45 spazio all’ultimo posticipo di questo lungo weekend di Serie A che si chiude questo lunedì. La Roma affronta lo Spezia.

La Serie A ha regalato diversi risultati interessanti, che ora dovranno ovviamente comporre il quadro di una classifica molto particolare. In vetta restano le milanesi, Inter e Milan, con l’Atalanta che continua a spingere da dietro ed il Napoli che invece è scivolato al quarto posto.

Restano, poi, le inseguitrici che hanno bisogno di racimolare punti per tenere il passo e non perdere di vista quel quarto posto che significa accesso alla prossima edizione della Champions League. E’ la Roma che stasera è chiamata a fare risultato per restare sulla scia delle prime e non distaccarsi.

Di fronte c’è uno Spezia che ha già dimostrato di potersela giocare contro tutto, e per questo la squadra di Mourinho dovrà tenere alta l’attenzione e non sottovalutare un avversario che fino ad oggi ha regalato diverse prestazioni molto interessanti.

Roma-Spezia, le formazioni ufficiali