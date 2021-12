“Xavi lo chiederà a noi…”: Napoli, il Barcellona ha già un inatteso ‘alleato’

Messaggio ironico dello Spartak Mosca indirizzato al Napoli dopo il sorteggio di Europa League, dal quale è emersa la sfida ai 16° contro il Barcellona.

A primo acchito verrebbe da pensare che il Napoli si è trovato (nuovamente) di fronte a una sorte complicata per ciò che concerne i sedicesimi di Europa League. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, ha sorteggiato il Barcellona, che dopo un ventennio è stato eliminato dalla Champions League al termine della fase a gironi. Un inedito quasi nella storia vincente dei blaugrana, che per tradizione sono da considerare l’avversario potenzialmente più difficile nella competizione.

Lo Spartak Mosca prende in giro il Napoli dopo il sorteggio di Europa League

Xavi texting us and Inter to get some advice before the game vs Napoli 📲#UELdraw pic.twitter.com/ZoY1dULsNG — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 13, 2021

La stagione che sta conducendo la squadra di Xavi, in realtà, suggerisce che le difficoltà sono molte. La società catalana necessita di una profonda rifondazione. Ancora così, il Napoli non si sente fortunato, sebbene dal canto proprio stia vivendo un ottimo momento. Al di là delle ultime settimane e degli infortuni, gli azzurri sono in piena lotta per il vertice della classifica. Tra i pochi scivoloni di questa prima parte di stagione c’è stata la doppia sconfitta con lo Spartak Mosca in Europa League, che di conseguenza si è qualificato come primo nel gruppo degli azzurri.

Nei due scontri avvenuti tra le due formazioni e dopo la qualificazione, attraverso Twitter lo Spartak Mosca ha condiviso dei messaggi ironici riferiti al Napoli e l’ha nuovamente fatto dopo i sorteggi odierni. È giunto un tweet con una foto di Xavi che messaggia e il commento: “Xavi ci sta scrivendo per alcuni consigli prima della sfida contro il Napoli”. Ancora uno sbeffeggiamento al quale però gli azzurri pare vogliano rispondere soltanto in campo.