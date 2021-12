Figuraccia Champions, la ‘frecciata’ della Juve che non sfuggirà a Ceferin

La Juventus sui social ha attaccato la UEFA, dopo l’annullamento dei sorteggi di Champions League e la loro ripetizione a causa di un errore.

Se fosse stata la prima volta, si sarebbe potuto parlare di miedo escenico. Tuttavia, la UEFA è abituata a organizzare sorteggi e grandi eventi, per cui ha generato un’inevitabile critica l’accaduto di oggi. Al termine della definizione degli ottavi di finale di Champions League, l’organizzazione ha annunciato di dover ripetere l’evento qualche ora dopo a causa di un grave errore.

Juventus, l’attacco alla UEFA per i sorteggi Champions

Un errore strutturale nelle urne, infatti, aveva praticamente reso nullo il sorteggio, che non avrebbe rispettato i criteri stabiliti per l’assegnazione delle prossime partite. Una leggerezza che ha generato diverse reazioni dall’ironia al Real Madrid, pronta ad agire per vie legali poiché la sua assegnazione era avvenuta prima dell’errore delle urne. L’accaduto è stato un pretesto da parte dei club della Superlega per evidenziare lo stato di decadimento, secondo il loro punto di vista, in cui versa l’istituzione calcistica tra le più importanti al mondo e sicuramente la fondamentale in Europa.

Anche la Juventus, infatti, ha detto la sua attraverso i social. Un tweet con una emoticon imbarazzata è stato quanto condiviso dai bianconeri su Twitter, re-postando l’annuncio della UEFA sulla ripetizione del sorteggio. La società pare essersi schierata nello screditare il governo del calcio europeo. Un assist involontario a chiunque sia favorevole alle Superlega e infatti sui social due hashtag si stanno diffondendo e trovando approvazione: #CeferinOut e #Superlega.