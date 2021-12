“Nessuno lo farà ora…”: Juve, l’avvertimento fa tremare

La Juve sta affrontando una delle stagioni più difficili degli ultimi anni, specialmente in Serie A: ecco cosa ne pensa Criscitiello.

Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato del difficile momento che la Juventus di Massimiliano Allegri sta affrontando in questa stagione in corso, specialmente in Serie A. I bianconeri hanno dimostrato, secondo lui, uno spirito diverso in Champions League e ma ciò non basterebbe a centrare gli obiettivi finali dell’anno: “Allegri può caricare la squadra per la Champions ma farla giocare tutte le settimane per il quarto posto, come obiettivo massimo, non è semplice“.

Michele Criscitiello, quindi, non ha alcun dubbio e ha dichiarato: “Se la Juventus sta pensando ‘vabbè tanto finisce come l’anno scorso’ si sbaglia di grosso. Quest’anno nessuno aspetterà l’ultima giornata per agganciare il treno Champions. Il problema della Juve è che non sa giocare sapendo che l’obiettivo più grande ormai è perso. I bianconeri continuano a perdere punti contro squadre in lotta per la salvezza e questi punti non tornano“.

“Con un bilancio pessimo – ha proseguito il giornalista – con i big che non vogliono più venire, con il fiatone delle plusvalenze sul collo la Juventus non può permettersi un anno senza Champions. Invece sembra che non l’abbia capito. Il distacco aumenta clamorosamente ma di questo passo ci sarà poco da fare. Allegri ha le sue colpe, come la società che non ha rinforzato in estate la rosa e non intende farlo neanche questo inverno. Sta di fatto che vedere giocare questa squadra sta diventando un supplizio”.