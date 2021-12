Juve, sorteggio benevolo: Allegri e Agnelli possono esultare

L’urna Champions ha decretato l’avversaria della Juve. I bianconeri affronteranno Sporting Lisbona negli ottavi di finale di Champions.

La Juve, dopo un inizio di stagione in campionato non esattamente positivo, cerca nella Champions League un motivo di riscatto stagionale. Superato un girone non certo irresistibile, ma comunque concluso davanti ai campioni in carica del Chelsea, i bianconeri si presentano a Nyon in prima fascia.

Al momento il bilancio europeo della Juve, se si eccettua il pesante ko proprio in casa del Chelsea, è estremamente positivo. Nelle altre 5 partite del girone la Juve ha infatti ottenuto altrettante vittorie, subendo solo 2 reti a fronte di ben 10 segnate.

L’urna della Champions ha da poco decretato l’avversaria della Juve. I bianconeri agli ottavi dovranno vedersela con i portoghesi dello Sporting Lisbona i quali, nella fase a gironi avevano concluso al secondo posto dietro l’Ajax, ma davanti al Borussia Dortmund.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, ostacolo Sporting Lisbona agli ottavi Champions

Il sorteggio, che poteva essere certamente più sfortunato, fa sorridere gli uomini di Allegri che, come detto, cercheranno di continuare il buon cammino europeo a fronte di un momento non proprio felice in patria.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali, tonfo di Balotelli in Turchia: “All’ultimo minuto...”

Quest’anno oltretutto la fase ad eliminazione diretta avrà una novità importantissima: l’abolizione della regola dei gol in trasferta che rende il fattore campo un po’ meno determinante ai fini del passaggio del turno.