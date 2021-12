Roma-Spezia, sgomento in Curva: tifoso all’ospedale

Durante il corso di Roma-Spezia, un tifoso di 35 anni giallorosso ha avuto un malore. La Curva Sud è in silenzio in forma di rispetto.

Da pochi minuti è iniziato il secondo tempo tra la Roma e lo Spezia. Il primo tempo è terminato con il risultato di 1-0 per la squadra di Mourinho. Il goal del vantaggio è stato realizzato da Smalling, su assist di Abraham. L’attaccante inglese ha colpito anche l’ennesimo palo della sua stagione.

Nonostante lo svantaggio iniziale, lo Spezia non si è dato per vinto ed è rimasto in partita. I liguri hanno sfiorato anche il gol con Reca. I giallorossi hanno segnato il secondo gol con Ibanez ad inizio ripresa. La Curva Sud dell’Olimpico, durante il corso della prima frazione di gara, è rimasta in silenzio e lo farà fino al termine della gara.

Roma-Spezia, arresto cardiaco per un tifoso giallorosso

Questo silenzio da parte dei tifosi più calorosi della Roma è una forma di rispetto, come quanto riportato da ‘DAZN’ in diretta, nei confronti del tifoso giallorosso che ha avuto un malore nel corso del match di questa sera.

Secondo il portale ‘leggo.it’, il tifoso in questione ha 35 anni e si è sentito male a causa di un arresto cardiaco. Il ragazzo è stato prima rianimato e poi è stato trasportato al Policlinico Gemelli. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del sostenitore della Roma.