“Uno scandalo…”, da Madrid non ci stanno: che attacco alla UEFA

La UEFA sotto attacco sui social (e non solo) dopo la ripetizione del sorteggio: l’attacco che arriva direttamente da Madrid

È stato un pomeriggio da cancellare, questo per la UEFA. Prima l’errore (marchiano) nella sede del primo sorteggio, poi il secondo con degli accoppiamenti che sono suonati quasi come una beffa per le italiane (e non solo). Sui social Ceferin e soci sono al centro di un vero e proprio raid: critiche, offese e sfoghi che stanno impazzando qua e là, in giro per l’etere. E anche da Madrid, qualcuno ha alzato la voce nei confronti della UEFA.

Otro escándalo de la UEFA. Uno más — Josep Pedrerol (@jpedrerol) December 13, 2021

UEFA, che attacco da Madrid. Pedrerol durissimo contro Ceferin

“Un altro scandalo da parte della UEFA. L’ennesimo”. Poco meno di un rigo è bastato a Josep Pedrerol, istituzione del giornalismo madrileno e direttore de ‘El Chiringuito TV’, per piazzare l’attacco frontale a Ceferin e associati. Il noto giornalista è una delle figure mediatiche più vicine a Florentino Perez, presidente del Real Madrid, padre fondatore della SuperLega e ormai in aperto contrasto con la UEFA.

Non solo. Dopotutto il Real è anche una delle squadre più penalizzate da questo nuovo sorteggio. Se all’iniziale giro di urna (avvenuto prima dell’incidente Atletico-United) i blancos avevano pescato il Benfica, al secondo Ancelotti sarà chiamato ad affrontare il PSG di Messi, Mbappé e Neymar. E dalla Spagna, c’è già chi paventa un clamoroso ricorso da parte delle ‘merengues’.