“Dateci la Superlega, Ceferin out”: sorteggi Champions nel caos

Dopo la figuraccia in mondovisione durante il sorteggio degli ottavi di Champions League, su twitter va in tendenza l’hashtag “Ceferin-out”.

Una figuraccia in mondovisione. Quanto accaduto in occasione dei sorteggi di Champions League è destinato a far discutere ancora per diverso tempo. L’Uefa, alla luce del “malfunzionamento del software fornito dal service” e del ricorso presentato dall’Atletico Madrid, ha immediatamente fatto retromarcia spiegando i motivi alla base del disguido e provando a minimizzare la gravità dell’accaduto.

Ceferin nel mirino dopo la figuraccia dei sorteggi di Champions

“Si tratta – sono le parole del segretario generale Giorgio Marchetti – di un errore commesso dal server messo a disposizione dal service provider. Per questo, ora ogni informazione fornita dal server sarà controllata da una persona. Il sorteggio sarà più lungo ma converrete che questa sia la soluzione migliore”. Parole però non sufficienti per mettere a tacere le tante reazioni negative da parte dei tifosi che su Twitter hanno lanciato il tendenza l’hashtag “Ceferinout”. Nel mirino è quindi finito il presidente della Uefa, ritenuto il principale responsabile del disguido che ha obbligato poi l’organismo a tornare sui propri passi e a rifare completamente i sorteggi.

In molti, inoltre, sono tornati ad invocare l’istituzione della Superlega. Della vicenda ha parlato pure Evelina Christillin, membro aggiuntivo Uefa nel consiglio Fifa ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’ su Radio1. “È successo che una pallina coi nomi delle squadre è finita dove non avrebbe dovuto, c’è stato un gran casino, c’è stato il famoso ‘cigno nero’, un errore umano. Non era mai successo nella storia”.