Adidas ‘copia’ la Juventus: svolta epocale dal 2022

Novità epocale in vista della Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Adidas cambia logo e si prepara al debutto ai prossimi Mondiali.

Novità in casa Adidas. Il brand di abbigliamento sportivo è pronto a rivoluzionare il mercato grazie a quello che sarà il nuovo logo. A partire dal Mondiale in Qatar del 2022, la storica azienda tedesca darà vita ad un cambiamento radicale della propria brand identity. Una soluzione più minimale sulla falsariga di quello che numerose aziende, in tutti i settori del mercato, stanno mettendo in campo negli ultimi anni.

💣❌ adidas Adidas to Change Logo: https://t.co/McyPJnMZ9Q — Footy Headlines (@Footy_Headlines) December 14, 2021

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Nuovo logo Adidas in arrivo per i Mondiali

Secondo quanto riportato dal portale ‘Footy Headlines’, in prima fila circa le novità sui nuovi kit da gioco, su scarpette e su cambi logo delle aziende sportive, non è ancora noto se Adidas modificherà il proprio logo per sempre. Il cambiamento, infatti, potrebbe essere attuato anche solo in occasione della Coppa del Mondo 2022 programmata in Qatar.

LEGGI ANCHE >>> “C’è molto rammarico”: Inter, l’inaspettata rivelazione di Zanetti

Il nuovo logo cambierà e sarà più minimale. Via il testo ‘Adidas’ per un concept più moderno e minimale. Per vederlo bisognerà attendere il via dei Mondiali, quando le collezioni del brand finiranno presumibilmente sul mercato. Una scelta molto simile a quella che fece la Juve ad agosto 2020, quando il presidente Agnelli eliminò la scritta ‘Juventus’ dal nuovo logo del club.